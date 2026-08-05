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Månen/Space X-uppskjutning. (TT)
Utforskningen av rymden

Space X-raket har kraschat in i månen – skapar ny krater

Av Marcus Lindén
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Den fyra ton tunga Space X-raketen som oavsiktligt har varit på väg mot månens yta kraschade i morse. Det bedömer experter som BBC har talat med.

Nu väntar alla på bilderna, fortsätter BBC. Inga av farkosterna i månens omloppsbana lyckades fånga kraschen i realtid. Det innebär att teleskop placerade i USA hade bäst chans att få direktsända bilder, men det tar timmar eller dagar att få fram de bilderna.

Före- och efterbilder på nedslagsplatsen väntas tydligast visa den nya kratern som bedöms bli 20 till 30 meter i diameter, men även dessa väntas dröja några dagar.

I och med kraschen finns omkring 3 000 mänskliga ting på månens yta som tillsammans väger 190 ton. Där finns visserligen inget ekosystem som tar skada, men den ökande mängden rymdskrot oroar ändå experter.

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