Space X-raket har kraschat in i månen – skapar ny krater

Den fyra ton tunga Space X-raketen som oavsiktligt har varit på väg mot månens yta kraschade i morse. Det bedömer experter som BBC har talat med.

Nu väntar alla på bilderna, fortsätter BBC. Inga av farkosterna i månens omloppsbana lyckades fånga kraschen i realtid. Det innebär att teleskop placerade i USA hade bäst chans att få direktsända bilder, men det tar timmar eller dagar att få fram de bilderna.

Före- och efterbilder på nedslagsplatsen väntas tydligast visa den nya kratern som bedöms bli 20 till 30 meter i diameter, men även dessa väntas dröja några dagar.

I och med kraschen finns omkring 3 000 mänskliga ting på månens yta som tillsammans väger 190 ton. Där finns visserligen inget ekosystem som tar skada, men den ökande mängden rymdskrot oroar ändå experter.