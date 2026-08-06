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Bilden på solens yta. (/AP/TT)
Utforskningen av rymden

Mest detaljerade bilden av solen: ”Liknar Van Gogh”

Av Marcus Lindén
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Forskare har tagit den mest detaljerade bilden av solens ”yta” hittills – och det som framträder är ett märkligt fjäderliknande mönster. Det som syns är solens magnetiska fält som vrids och förflyttas av den heta gasen, skriver BBC.

Studien publicerades i Nature på onsdagen. Forskarna använde världens mest kraftfulla teleskop för att få fram bilderna.

Solfysikern Ruizhu Chen vid Stanforduniversitetet, som inte själv deltog i studien, tycker att bilden är vacker.

– Det påminner mig om berömda målningar, som de virvlande himlarna i Van Goghs ’Stjärnenatt’, säger hon till AP.

Ta del av studien här
www.nature.com
Tanken var aldrig att ta en så skarp bild – skulle bara testa teleskopet
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Bilden kan eventuellt göra det lättare att förstå och hantera rymdväder
BBC
Teleskopet som tog bilden finns på Hawaii
www.scientificamerican.com
Virvlarna visar en yta på omkring 175 000 kvadratmil
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