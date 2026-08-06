Mest detaljerade bilden av solen: ”Liknar Van Gogh”
Forskare har tagit den mest detaljerade bilden av solens ”yta” hittills – och det som framträder är ett märkligt fjäderliknande mönster. Det som syns är solens magnetiska fält som vrids och förflyttas av den heta gasen, skriver BBC.
Studien publicerades i Nature på onsdagen. Forskarna använde världens mest kraftfulla teleskop för att få fram bilderna.
Solfysikern Ruizhu Chen vid Stanforduniversitetet, som inte själv deltog i studien, tycker att bilden är vacker.
– Det påminner mig om berömda målningar, som de virvlande himlarna i Van Goghs ’Stjärnenatt’, säger hon till AP.
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