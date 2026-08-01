ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Look inside the revolutionary Vera Rubin Observatory
Utforskningen av rymden

”Upptäcktsmaskin” ska fota natthimlen – i tio år

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

I jakten på klarhet om rymdens mysterier har forskare byggt en jättekamera på en bergstopp i Chile. Där ska den fotografera natthimlen i tio år, rapporterar SVT Vetenskap.

– Vi har byggt ett teleskop som är en upptäcktsmaskin, säger forskaren Leanne Guy.

Observatoriet Vera Rubin ska observera förändringar i rymden, som till exempel när en stjärna exploderar eller när ett okänt föremål dyker upp. Forskare hoppas att observationerna ska ge oss ny kunskap om mörk materia.

Kameran är stor som en bil och väger 2,8 ton – ska ta en bild var tredje till fjärde natt
Sveriges Television
Observatoriet ser omkring sju miljoner förändringar på natthimlen varje natt (30 juli)
www.technology.org
Vera Rubin-observatoriet: ”I dag börjar vi spela in den bästa kosmiska film som någonsin gjorts”
CNN
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen