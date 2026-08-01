”Upptäcktsmaskin” ska fota natthimlen – i tio år

I jakten på klarhet om rymdens mysterier har forskare byggt en jättekamera på en bergstopp i Chile. Där ska den fotografera natthimlen i tio år, rapporterar SVT Vetenskap.

– Vi har byggt ett teleskop som är en upptäcktsmaskin, säger forskaren Leanne Guy.

Observatoriet Vera Rubin ska observera förändringar i rymden, som till exempel när en stjärna exploderar eller när ett okänt föremål dyker upp. Forskare hoppas att observationerna ska ge oss ny kunskap om mörk materia.