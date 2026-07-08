Kometen 3I Atlas kan vara flera miljarder år gammal

Kometen 3I Atlas kan vara tio till tolv miljarder år gammal. Det gör den till det hittills äldsta objektet vi känner till i det 14 miljarder år gamla universumet, rapporterar Space.

Forskare har tidigare kunnat analysera förhållandet mellan kol- och kväveisotoper i gasen som finns runt kometen, med hjälp av James Webb-teleskopet.

Nu har en ny studie publicerats som stärker teorin om att kometen bildats i närheten av en stjärna i ett annat solsystem.

– 3I/ATLAS ger oss en verkligt spännande möjlighet att undersöka sammansättningen hos ett annat planetsystem som bildades långt innan vår sol och vårt solsystem ens existerade, säger medförfattaren Rosemary Dorsey, forskare vid Helsingfors universitet.