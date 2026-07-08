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Kometen 3I/ATLAS. (NASA/European Space Agency via AP)
Utforskningen av rymden

Kometen 3I Atlas kan vara flera miljarder år gammal

Av Hannah Gustafsson
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Kometen 3I Atlas kan vara tio till tolv miljarder år gammal. Det gör den till det hittills äldsta objektet vi känner till i det 14 miljarder år gamla universumet, rapporterar Space.

Forskare har tidigare kunnat analysera förhållandet mellan kol- och kväveisotoper i gasen som finns runt kometen, med hjälp av James Webb-teleskopet.

Nu har en ny studie publicerats som stärker teorin om att kometen bildats i närheten av en stjärna i ett annat solsystem.

– 3I/ATLAS ger oss en verkligt spännande möjlighet att undersöka sammansättningen hos ett annat planetsystem som bildades långt innan vår sol och vårt solsystem ens existerade, säger medförfattaren Rosemary Dorsey, forskare vid Helsingfors universitet.

Läs hela studien här
www.nature.com
Två andra interstellära objekt kunde inte mätas
www.space.com
Kometen 3I Atlas passerade jorden förra året
radio+text · Sveriges Radio
bakgrund
 
Kometen 3I Atlas
Wikipedia (sv)
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