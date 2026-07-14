Astronomer hittar hallonsocker mellan stjärnorna

Forskare i Spanien har hittat en typ av socker i de tunna moln och damm som finns mellan stjärnorna, rapporterar NBC News.

Sockret, som kallas erytrulos, finns även i hallon och brun-utan-sol-kräm.

Upptäckten gjordes med hjälp av två radioteleskop i Spanien. Forskare samlar data från stora gasmoln nära Vintergatans mitt.