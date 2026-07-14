ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild av Vintergatan. (Esteban Felix /AP/TT / AP)
Utforskningen av rymden

Astronomer hittar hallonsocker mellan stjärnorna

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Forskare i Spanien har hittat en typ av socker i de tunna moln och damm som finns mellan stjärnorna, rapporterar NBC News.

Sockret, som kallas erytrulos, finns även i hallon och brun-utan-sol-kräm.

Upptäckten gjordes med hjälp av två radioteleskop i Spanien. Forskare samlar data från stora gasmoln nära Vintergatans mitt.

Sockret kan vara en ledtråd till hur liv startade
NBC News
Visar att erytrulos är vanligare än man tidigare trott, enligt forskare
www.theguardian.com
Erytrulos består av fyra kolatomer
CNN
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Utforskningen av rymdenEuropaSpanienForskning & vetenskapRymden