Astronomer hittar hallonsocker mellan stjärnorna
Forskare i Spanien har hittat en typ av socker i de tunna moln och damm som finns mellan stjärnorna, rapporterar NBC News.
Sockret, som kallas erytrulos, finns även i hallon och brun-utan-sol-kräm.
Upptäckten gjordes med hjälp av två radioteleskop i Spanien. Forskare samlar data från stora gasmoln nära Vintergatans mitt.
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