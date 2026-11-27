Tvisten har pågått sedan 2018 och nådde USA:s högsta domstol innan parterna nu enades om en uppgörelse.

Nvidia har gått med på att betala nästan 3 miljarder kronor för att avsluta en åtta år lång rättstvist i USA, ledd av svenska fondbolaget Lannebo, rapporterar Reuters.

Tvisten går tillbaka till kryptoboomen 2018. Investerarna anklagar Nvidia för att ha fått kryptoförsäljningen att se ut som försäljning avsedd för dator- och tv-spel. När kryptomarknaden sedan rasade föll efterfrågan och investerarna stämde bolaget.

Nvidia nekar till att ha gjort något fel. Större delen av summan ska betalas av bolagets försäkringsbolag och uppgörelsen måste fortfarande godkännas av en amerikansk domare.