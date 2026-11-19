Nvidia fortsätter jakten på en ny vd efter Jensen Huangs avgång. Rene Haas, vd för det brittiska chipbolaget Arm, pekas ut som en huvudkandidat, rapporterar Bloomberg.

Haas har tidigare arbetat i sju år på Nvidia och ska nu ha kontaktats av bolagets rekryteringsfirma.

Jensen Huang avgick förra veckan efter avslöjanden om en otrohetsaffär med en kvinna som misstänks vara kinesisk spion. Han har öppnat för att återvända, men Nvidias styrelse har avfärdat möjligheten.