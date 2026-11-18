Nvidias affärer går strålande – men AI-chipjätten står inför ett avgörande test utan den tidigare vd:n Jensen Huang, skriver flera av tidningarnas analytiker efter gårdagens urstarka kvartalsrapport.

Flera reagerar på att Nvidia knappt nämnde den skandalomsusade Huang. Yahoo Finances Brian Sozzi kallar hanteringen ”tondöv”. ”Bolaget har ett ledarskapsproblem som inte kan lösas med kvartalsrapporter som överträffar förväntningarna”, skriver han.

Både Sozzi och Reuters Robert Cyran pekar på risken att Nvidia under tillförordnade vd:n Colette Kress blir mer återhållsamt med finansieringen av mindre datacenterbolag, som bidragit till att driva AI-boomen. Tillsammans med ledarskapskrisen skapar finansieringsfrågan oro för hela AI-boomen. ”Tills de här frågorna är lösta befinner sig Nvidia, och hela AI-industrin, i ett slags limbo”, skriver Cyran.

Bloombergs Dave Lee är mer positiv till den nya ledningen och framhåller att Kress åtminstone tillfälligt lyckades lugna investerarna, samtidigt som hon lovade att fortsätta stödja AI-projekt.