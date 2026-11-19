Avancerade amerikanska AI-chip har kunnat nå ett AI-forskningslaboratorium med kopplingar till Kinas militär, trots USA:s exportrestriktioner. I en stor granskning skildrar New York Times hur kryphål i USA:s exportregler har utnyttjats.

Enligt tidningen har den kinesiska techjätten Alibaba fått tillgång till kraftfulla Nvidia-chip via ett nätverk av företag i Sydostasien. Alibaba har i sin tur försett AI-institutet Zhejiang Lab med datorkapacitet. Institutet samarbetar med den kinesiska militären, bland annat kring hur AI kan användas för cyberattacker.

Zhejiang Lab har använt Nvidiachip i sin forskning, men det är oklart om dessa kommer från Alibabas leverantörer i Sydostasien.

Alibaba förnekar att bolaget tillhandahåller tjänster för militära ändamål.