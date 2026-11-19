Det kinesiska teknikbolaget Moonshot AI avbryter en affär värd 150 miljoner dollar. Det uppger källor med insyn för sajten The Information.

Avtalet skulle ha gett Moonshot tillgång till Nvidias avancerade AI-chip via ett datacenter i Indonesien.

USA:s skärpta exportregler pekas ut som orsaken till att affären faller. Tidigare har kinesiska bolag kunnat kringgå exportförbudet genom att hyra datorkapacitet i andra länder.