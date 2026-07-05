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New Yorkpolisen, arkivbild. (Yuki Iwamura /AP/TT / AP)
Firandet av USA:s 250-årsdag

Åtta skjutna i New York under nationaldagsfirande

Av Adam Lindh
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Åtta personer, varav fyra barn, har skjutits på Coney Island i New York, rapporterar ABC News.

Skottlossningen inträffade sent på kvällen medan nationaldagsfirandet pågick. En person uppges vara allvarligt skadad.

”Samtliga skadade fördes med ambulans till närliggande sjukhus. Sju personer vårdas i stabilt tillstånd”, uppger New York-polisen.

Ingen person har gripits, men polisen har tagit ett vapen i beslag.

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Personen som är allvarligt skadad är en 21-årig kvinna
abcnews.com
Den yngsta är sex år gammal
Reuters  · Ofta betalvägg
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