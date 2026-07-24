Attacker mellan Huthierna och Saudiarabien fortsätter

Soldater från Jemen vid sundet Bab al-Mandeb. Arkivbild från april.

Ytterligare ett saudiarabiskt fartyg har attackerats i Röda havet, rapporterar AFP. Fartyget ska ha fått mindre skador på skrovet.

Samtidigt uppger medier kontrollerade av Huthirebellerna att Saudiarabien attackerat den Huthistyrda staden Hodeida i Jemen.

Vittnen i Hodeida har hört explosioner nära hamnen. Enligt en säkerhetskälla i Jemen har anläggningar tillhörande Huthierna träffats i attacken. Enligt Huthikontrollerade medier rör det sig om telekommyndigheten och ön Kamaran.