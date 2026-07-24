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Soldater från Jemen vid sundet Bab al-Mandeb. Arkivbild från april. (Abdulnasser Alseddik /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Attacker mellan Huthierna och Saudiarabien fortsätter

Av Hedda Hallsenius
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Ytterligare ett saudiarabiskt fartyg har attackerats i Röda havet, rapporterar AFP. Fartyget ska ha fått mindre skador på skrovet.

Samtidigt uppger medier kontrollerade av Huthirebellerna att Saudiarabien attackerat den Huthistyrda staden Hodeida i Jemen.

Vittnen i Hodeida har hört explosioner nära hamnen. Enligt en säkerhetskälla i Jemen har anläggningar tillhörande Huthierna träffats i attacken. Enligt Huthikontrollerade medier rör det sig om telekommyndigheten och ön Kamaran.

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Fartyget som attackerades kunde återuppta sin kurs
AFP  · Ofta betalvägg
Huthierna hävdar att de inte blockerar sundet Bab al-Mandeb – bara saudiarabiska fartyg
AFP  · Ofta betalvägg
Två saudiarabiska fartyg i Röda havet träffades av robotattacker i veckan
BBC
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