Saudiskt fartyg beskjutet av huthierna i Röda havet
Huthirebellerna i Jemen säger att de attackerat ett saudiskt oljefartyg i Röda havet, skriver AFP.
Enligt en talesperson besköts fartyget med ”ett antal ballistiska robotar”. Det finns för närvarande inga uppgifter om eventuella skador.
Huthirebellerna har blockerat sundet Bab al-Mandeb i södra delarna av Röda havet för saudiska fartyg. Som svar på det har Saudiarabien börjat leda om trafiken till norra delen av havet.
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