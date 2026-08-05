Saudiskt fartyg beskjutet av huthierna i Röda havet

Anhängare till Huthirörelsen under en manifestation i Sanaa i Jemen den 30 juli.

Huthirebellerna i Jemen säger att de attackerat ett saudiskt oljefartyg i Röda havet, skriver AFP.

Enligt en talesperson besköts fartyget med ”ett antal ballistiska robotar”. Det finns för närvarande inga uppgifter om eventuella skador.

Huthirebellerna har blockerat sundet Bab al-Mandeb i södra delarna av Röda havet för saudiska fartyg. Som svar på det har Saudiarabien börjat leda om trafiken till norra delen av havet.