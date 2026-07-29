Källor: Huthirebellerna kan börja ta betalt i Röda havet

Bild från EU som visar hur krigsfartyg eskorterar ett fartyg genom Röda havet hösten 2024.

Den Irankopplade gruppen huthirebellerna överväger att införa avgifter för alla kommersiella fartyg som passerar genom Röda havet, uppger källor i regionen för Reuters.

Idén uppges ha kommit direkt från Iran i samband med begravningen av ayatolla Ali Khamenei. Tanken är att försöka normalisera avgifter till havs och därmed öka pressen på USA, säger källorna. Samtidigt uppges kinesiska fartyg vara undantagna avgifterna.

Jemens regering har nåtts av samma info, uppger informationsministern Moammar al-Eryani för AFP. Han kallar det för en ”farlig eskalering”

Passagen har blivit extra viktig med tanke på blockaden i Hormuzsundet. Sådana straffavgifter väntas möta stort motstånd från europeiska länder och gulfstaterna.