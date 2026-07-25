Iran tror inte konflikt kan lösas militärt: ”Gamla dispyter”

Irans utrikesminister Abbas Araghchi intar en passiv hållning i konflikten mellan Huthirebellerna och Saudiarabien, skriver AFP.

Araghchi menar att stridigheterna inte är Irans, då meningsskiljaktigheterna dessa emellan stammar från ”gamla dispyter” och inte från deras respektive relation till Iran.

– Vi tror inte att lösningen på de regionala problemen i Jemen och i Bab al-Mandab går att lösa på militär väg, säger han.

FN mäklade 2022 fram en fredsuppgörelse mellan parterna, men Huthirebellerna tycks nu ha rivit upp den, då man i veckan utfärdade en blockad av saudiska fraktfartyg genom Bab al-Mandab-sundet. Blockaden fick i sin tur de redan höga oljepriserna att ytterligare skjuta i höjden.