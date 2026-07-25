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För en vecka sedan demonstrerades det i Jemen för attacker mot saudiarabiska oljeanläggningar. (Osamah Abdulrahman /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Huthirebeller i robotattack mot mål i Saudiarabien

Av Daniel Persson
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Huthirebellerna attackerade natten till lördagen mål i Saudiarabien, uppger AFP. I en robotattack riktad mot den saudiska staden Jizan ska flera byggnader ha satts i brand.

Angreppet var ett svar på Saudiarabiens attack mot den Jemenbaserade gruppen på fredagen, då en marinbas och ett militärläger ska ha bombats.

Huthirebellerna har under en veckas tid blockerat Bab el-Mandeb-sundet. De har i samband med detta förbjudit saudiska fraktfartyg från att passera, vilket är ett hårt slag mot den saudiska oljeförsäljningen.

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Lördagen var den första dagen på nästan två veckor då USA inte rapporterade om attacker mot iranska mål
AFP  · Ofta betalvägg
Rebellerna har anklagat Saudiarabien för att ”eskalera” spänningarna i regionen
www.theguardian.com
Saudiarabien har inte kommenterat nattens attack från huthirebellerna
AFP  · Ofta betalvägg
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