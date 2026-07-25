Huthirebeller i robotattack mot mål i Saudiarabien

För en vecka sedan demonstrerades det i Jemen för attacker mot saudiarabiska oljeanläggningar.

Huthirebellerna attackerade natten till lördagen mål i Saudiarabien, uppger AFP. I en robotattack riktad mot den saudiska staden Jizan ska flera byggnader ha satts i brand.

Angreppet var ett svar på Saudiarabiens attack mot den Jemenbaserade gruppen på fredagen, då en marinbas och ett militärläger ska ha bombats.

Huthirebellerna har under en veckas tid blockerat Bab el-Mandeb-sundet. De har i samband med detta förbjudit saudiska fraktfartyg från att passera, vilket är ett hårt slag mot den saudiska oljeförsäljningen.