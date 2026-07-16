Attackerna fortsätter: ”Trump öppen för diplomati”

Attackerna mellan USA och Iran fortsätter för femte dagen i rad.

USA inledde under kvällen en ny attackvåg mot Iran. Enligt iranska statsmedier har flera broar och en flygplats i sydöstra Iran träffats.

Iran har tidigare uppgett att man manat Houthirebellerna i Jemen att stänga ner sjöfartsleden i Röda havet om USA attackerar iransk infrastruktur. Det skulle kunna få långtgående konsekvenser för internationell handel.

Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt säger att Trumpadministrationen är i kontakt med styret i Iran, och hävdar att Iran vill nå en överenskommelse. Hon säger vidare att Trump ”inte kommer att tillåta” att Iran beskjuter fartyg i Hormuzsundet utan konsekvenser.

– Men samtidigt är han alltid öppen för diplomati, säger hon.