Nya attacker mot Kyiv – flera byggnader träffade

Arkivbild från en annan attack mot Kyiv tidigare i juli.

Den ukrainska huvudstaden Kyiv är under attack, uppger borgmästaren Vitalij Klytjko på Telegram. Flera explosioner hördes strax efter midnatt, enligt en journalist på AFP.

Ryssland anfaller huvudstaden med ballistiska robotar, skriver Reuters.

Enligt borgmästaren har flera byggnader träffats, bland annat en lagerlokal i den västra delen av staden.

Public service-bolaget Suspilne rapporterar att även Charkiv har attackerats.