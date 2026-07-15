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Arkivbild från en annan attack mot Kyiv tidigare i juli. (Dan Bashakov /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Nya attacker mot Kyiv – flera byggnader träffade

Av Hedda Hallsenius
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Den ukrainska huvudstaden Kyiv är under attack, uppger borgmästaren Vitalij Klytjko på Telegram. Flera explosioner hördes strax efter midnatt, enligt en journalist på AFP.

Ryssland anfaller huvudstaden med ballistiska robotar, skriver Reuters.

Enligt borgmästaren har flera byggnader träffats, bland annat en lagerlokal i den västra delen av staden.

Public service-bolaget Suspilne rapporterar att även Charkiv har attackerats.

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Journalist: Sex smällar hördes
AFP  · Ofta betalvägg
Ukrainas luftförsvar: Fler robotar är på väg mot Kyiv
Reuters  · Ofta betalvägg
Kyivbor varnades om inkommande ballistiska robotar
TT
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