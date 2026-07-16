Två döda efter ryska attacker mot Kyiv
Minst två personer har dödats efter ryska attacker mot ukrainska Kyiv under natten, skriver Kyiv Independent. Samtidigt har minst sex personer skadats, varav en 16-årig pojke.
Enligt huvudstadens borgmästare Vitalij Klytjko har attackerna träffat flera byggnader, framförallt lagerlokaler, skriver han på Telegram. Minst åtta robotar ska ha riktats mot Kyiv, enligt Ukrainas flygvapen.
Enligt Public service-bolaget Suspilne har det förekommit attacker mot Charkiv och Odessa.
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