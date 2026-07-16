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En ukrainsk räddningsarbetare efter en tidigare attack i Kyiv. (Dan Bashakov /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Två döda efter ryska attacker mot Kyiv

Av Hannah Gustafsson
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Minst två personer har dödats efter ryska attacker mot ukrainska Kyiv under natten, skriver Kyiv Independent. Samtidigt har minst sex personer skadats, varav en 16-årig pojke.

Enligt huvudstadens borgmästare Vitalij Klytjko har attackerna träffat flera byggnader, framförallt lagerlokaler, skriver han på Telegram. Minst åtta robotar ska ha riktats mot Kyiv, enligt Ukrainas flygvapen.

Enligt Public service-bolaget Suspilne har det förekommit attacker mot Charkiv och Odessa.

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Vitalij Klytjko på Telegram
t.me
Minst tre av de skadade behövde sjukhusvård
kyivindependent.com
Bränder bröt ut efter attackerna (ukrainska)
suspilne.media
Bränder spreds till parkerade lastbilar nära lagerlokalerna
www.kyivpost.com
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besökte Kyiv under onsdagen
TT
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