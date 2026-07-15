Ukraina: Har träffat 20 ryska fartyg i Svarta havet
20 ryska fartyg, varav 17 oljetankrar, har träffats i en ukrainsk drönarattack i Svarta havet under natten till onsdagen. Det uppger chefen för Ukrainas drönarstyrkor på Telegram, skriver Reuters.
Det är oklart hur stora skador fartygen har.
Samtidigt har Ryssland fortsatt sina attacker mot ukrainska hamnar. Under natten har fyra fartyg träffats, enligt det ryska försvarsdepartementet.
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