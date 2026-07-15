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En ukrainsk drönarpilot med en drönare i Donetskregionen. Illustrationsbild. (Evgeniy Maloletka /AP/TT)
Ryska invasionenStriderna

Ukraina: Har träffat 20 ryska fartyg i Svarta havet

Av Emma Hedlin
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20 ryska fartyg, varav 17 oljetankrar, har träffats i en ukrainsk drönarattack i Svarta havet under natten till onsdagen. Det uppger chefen för Ukrainas drönarstyrkor på Telegram, skriver Reuters.

Det är oklart hur stora skador fartygen har.

Samtidigt har Ryssland fortsatt sina attacker mot ukrainska hamnar. Under natten har fyra fartyg träffats, enligt det ryska försvarsdepartementet.

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