Aung San Suu Kyi tog emot besök – första gången på fem år

Bilder som släppts av Myanmars styre. Bilderna har inte verifierats, men AP uppger att man inte omedelbart kunnat se några tecken på att de manipulerats.

Myanmars tidigare ledare Aung San Suu Kyi har tagit emot ett officiellt besök från utlandet för första gången sedan hon avsattes 2021, skriver AFP.

Röda korsets representant Arnaud de Baecque ska ha träffat 81-åringen i hennes hem, där hon sitter i husarrest.

Overifierade, och ovanliga, bilder som släppts av Myanmars styre visar Suu Kyi skaka hand med de Baecque och skära upp en tårta med texten ”Grattis tant Suu” på.

Suu Kyi var Myanmars demokratiskt valda ledare fram till att hon avsattes i en militärkupp.