Aung San Suu Kyi tog emot besök – första gången på fem år
Myanmars tidigare ledare Aung San Suu Kyi har tagit emot ett officiellt besök från utlandet för första gången sedan hon avsattes 2021, skriver AFP.
Röda korsets representant Arnaud de Baecque ska ha träffat 81-åringen i hennes hem, där hon sitter i husarrest.
Overifierade, och ovanliga, bilder som släppts av Myanmars styre visar Suu Kyi skaka hand med de Baecque och skära upp en tårta med texten ”Grattis tant Suu” på.
Suu Kyi var Myanmars demokratiskt valda ledare fram till att hon avsattes i en militärkupp.
bakgrund
Aung San Suu Kyi
Wikipedia (sv)
Aung San Suu Kyi (burmesiska: /àuɴ sʰáɴ sṵ tɕì/), född 19 juni 1945 i Rangoon, är en burmesisk politiker som sedan 6 april 2016 är Myanmars statskansler. Hon är generalsekreterare för Nationella demokratiska förbundet (NLD). Suu Kyis politiska karriär inleddes i samband med studentprotester och politiska oroligheter 1988. Året efter fängslades hon, och sedan satt hon i husarrest under nästan 15 av de 21 åren från den 20 juli 1989 fram till sin senaste frigivning den 13 november 2010. Under denna tid kom Aung San Suu Kyi att bli en av världens mest kända och framgångsrika politiska fångar. 1991 tilldelas hon Nobels fredspris. 2017 uppmärksammades hon i samband med den statliga inblandningen i omfattande förföljelser mot den burmesiska minoriteten rohingya.
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