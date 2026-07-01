Thaung, 45: ”Det kommer bara finnas död kvar här”

En skara av sörjande familjer knäpper händerna och bugar i tystnad i en klostersal i centrala Magway. De har nyligen förlorat närstående i inbördeskriget i Myanmar, som nu krävt över 100 000 människors liv, skriver AFP.

Sedan militärkuppen i februari 2021 har den styrande militärjuntan och beväpnade motståndsgrupper attackerat varandra, men också begått övergrepp på civila.

Thaung Sein säger till nyhetsbyrån att hennes son dödades efter att familjen nyligen fördrevs hemifrån av militären. Människor dödas urskillningslöst och hänsynlöst, säger 45-åringen. Om den yngsta generationen tillåts växa upp finns fortfarande en chans till en bättre framtid i Myanmar, fortsätter hon.

– Men som saker fortsätter såhär kommer det inte finnas något kvar förutom död.