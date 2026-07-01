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Tempel i Myanmar. (Aung Shine Oo /AP/TT)
Politiska läget i Myanmar

Thaung, 45: ”Det kommer bara finnas död kvar här”

Av Ebba Örn
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En skara av sörjande familjer knäpper händerna och bugar i tystnad i en klostersal i centrala Magway. De har nyligen förlorat närstående i inbördeskriget i Myanmar, som nu krävt över 100 000 människors liv, skriver AFP.

Sedan militärkuppen i februari 2021 har den styrande militärjuntan och beväpnade motståndsgrupper attackerat varandra, men också begått övergrepp på civila.

Thaung Sein säger till nyhetsbyrån att hennes son dödades efter att familjen nyligen fördrevs hemifrån av militären. Människor dödas urskillningslöst och hänsynlöst, säger 45-åringen. Om den yngsta generationen tillåts växa upp finns fortfarande en chans till en bättre framtid i Myanmar, fortsätter hon.

– Men som saker fortsätter såhär kommer det inte finnas något kvar förutom död.

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TT
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AFP  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
Statskuppen i Myanmar 2021
Wikipedia (sv)
En statskupp i Myanmar inleddes på morgonen den 1 februari 2021. Statskanslern Aung San Suu Kyi, presidenten Win Myint och andra regeringsföreträdare greps av militären tidigt på morgonen. Militären har utropat ett årslångt undantagstillstånd och säger sig ha överlämnat makten till överbefälhavaren Min Aung Hlaing. Kuppen har motiverats med påstått valfusk i samband med valet i november 2020, trots att varken den inhemska valkommissionen eller internationella observatörer rapporterade några tecken på oegentligheter. I valet vann Suu Kyis parti Nationella demokratiska förbundet (NLD) 396 av 476 platser. Den 3 februari kom uppgifter om att Aung San Suu Kyi anklagades för att olovligen ha fört in kommunikationsutrustning i landet och att hon skulle begäras häktad.
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