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En myanmarier boende i Thailand trampar på en poster där president Min Aung Hlaing framställts som Hitler under en protest i Bangkok i dag. (Sakchai Lalit /AP/TT / AP)
Politiska läget i Myanmar

Experten: Vänliga ord riskerar att legitimera juntan

Av Tor Gasslander
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– Myanmar är på väg mot demokrati och en bättre framtid, säger landets president Min Aung Hlaing under ett statsbesök i Thailand, rapporterar Reuters.

Resan beskrivs som ett ”legitimitetsuppdrag” för nationen som varit ganska isolerad i närområdet sedan Min Aung Hlaings militärkupp 2021.

Den sydostasiatiska samarbetsorganisationen Asean släpper inte längre in Myanmar på sina högnivåmöten, och enligt en talesperson för organisationen kommer det inte att ändras i närtid.

Sydostasiensexperten Dulyapak Preecharush vid universitetet i Thammasat säger att Thailand behöver balansera sina ekonomiska intressen med risken att framstå som att man legitimerar juntan.

– När relationen blir nära och vänlig kan det naturligt dra åt det hållet, säger han.

Thailands handel med Myanmar har fallit kraftigt efter kuppen och under inbördeskriget
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Politiska läget i MyanmarMyanmarAsienThailandMin Aung Hlaing