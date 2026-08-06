Experten: Vänliga ord riskerar att legitimera juntan
– Myanmar är på väg mot demokrati och en bättre framtid, säger landets president Min Aung Hlaing under ett statsbesök i Thailand, rapporterar Reuters.
Resan beskrivs som ett ”legitimitetsuppdrag” för nationen som varit ganska isolerad i närområdet sedan Min Aung Hlaings militärkupp 2021.
Den sydostasiatiska samarbetsorganisationen Asean släpper inte längre in Myanmar på sina högnivåmöten, och enligt en talesperson för organisationen kommer det inte att ändras i närtid.
Sydostasiensexperten Dulyapak Preecharush vid universitetet i Thammasat säger att Thailand behöver balansera sina ekonomiska intressen med risken att framstå som att man legitimerar juntan.
– När relationen blir nära och vänlig kan det naturligt dra åt det hållet, säger han.
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