Experten: Vänliga ord riskerar att legitimera juntan

En myanmarier boende i Thailand trampar på en poster där president Min Aung Hlaing framställts som Hitler under en protest i Bangkok i dag.

– Myanmar är på väg mot demokrati och en bättre framtid, säger landets president Min Aung Hlaing under ett statsbesök i Thailand, rapporterar Reuters.

Resan beskrivs som ett ”legitimitetsuppdrag” för nationen som varit ganska isolerad i närområdet sedan Min Aung Hlaings militärkupp 2021.

Den sydostasiatiska samarbetsorganisationen Asean släpper inte längre in Myanmar på sina högnivåmöten, och enligt en talesperson för organisationen kommer det inte att ändras i närtid.

Sydostasiensexperten Dulyapak Preecharush vid universitetet i Thammasat säger att Thailand behöver balansera sina ekonomiska intressen med risken att framstå som att man legitimerar juntan.

– När relationen blir nära och vänlig kan det naturligt dra åt det hållet, säger han.