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Thailands premiärminister Anutin Charnvirakul till höger och Myanmars president Min Aung Hlaing anländer till regeringsbyggnaden i Bangkok. (Sakchai Lalit /AP/TT / AP)
Politiska läget i Myanmar

Juntaledaren tas emot i Thailand – besöket får kritik

Av Tor Gasslander
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Myanmars president Min Aung Hlaing har inlett ett tvådagarsbesök i Thailand, skriver BBC. Det blir hans första statsbesök som civil ledare.

Min Aung Hlaing tog makten i en militärkupp 2021. Han blev president i april efter ett val som brett anses ha varit riggat.

Kritiker menar enligt AP att Thailands premiärminister Anutin Charnvirakul legitimerar styret genom att ta emot besöket.

Thailand vill fördjupa kontakterna med grannlandet och väntas bland annat ta upp gränsöverskridande brottslighet, bedrägerinätverk och narkotikahandel.

Myanmars tidigare ledare Aung San Suu Kyi har suttit fängslad sedan kuppen
BBC
Besöket kan bli avgörande för juntans försök att vinna legitimitet
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Minst 100 000 har dött i inbördeskriget i Myanmar sedan 2021
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Politiska läget i MyanmarMyanmarAsienThailandAnutin CharnvirakulMin Aung Hlaing