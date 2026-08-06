Juntaledaren tas emot i Thailand – besöket får kritik

Thailands premiärminister Anutin Charnvirakul till höger och Myanmars president Min Aung Hlaing anländer till regeringsbyggnaden i Bangkok.

Myanmars president Min Aung Hlaing har inlett ett tvådagarsbesök i Thailand, skriver BBC. Det blir hans första statsbesök som civil ledare.

Min Aung Hlaing tog makten i en militärkupp 2021. Han blev president i april efter ett val som brett anses ha varit riggat.

Kritiker menar enligt AP att Thailands premiärminister Anutin Charnvirakul legitimerar styret genom att ta emot besöket.

Thailand vill fördjupa kontakterna med grannlandet och väntas bland annat ta upp gränsöverskridande brottslighet, bedrägerinätverk och narkotikahandel.