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Aung San Suu Kyi tar emot Röda korsets representant på en bild som släppts av Myanmars styre. Till höger Anutin Charnvirakul under ett tal på Aseans kontor i Jakarta under tisdagen.
Politiska läget i Myanmar

Thailändsk press kan ha fått Myanmar att mjukna

Av Tor Gasslander
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Det kan ha varit Thailands krav som fick Myanmar att låta representanter för Röda korset träffa den fängslade demokratiledaren Aung San Suu Kyi. Det rapporterar BBC.

Myanmar har isolerats inom den viktiga asiatiska samarbetsorganisationen Asean efter statskuppen 2021.

Thailands premiärminister Anutin Charnvirakul väntas bli en av de första utländska ledarna att träffa Myanmars president Min Aung Hlaing senare i veckan.

Enligt ett uttalande till Reuters förespråkar Anutin ”kalibrerat förnyat engagemang” gentemot Myanmar, och menar att lättade restriktioner kring Aung San Suu Kyi är ett steg i rätt riktning för den auktoritära regimen.

– Detta är vad Thailand hela tiden har förespråkat, säger han.

Kritiker menar att Thailand riskerar att legitimera militärstyret
Reuters  · Ofta betalvägg
Nikkei beskriver Aung San Suu Kyis besök som Myanmars största eftergift sedan statskuppen
asia.nikkei.com
Bilder visade Suu Kyi skära upp en tårta och skaka hand med en representant för Röda korset
BBC
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Politiska läget i MyanmarMyanmarAsienThailandAung San Suu KyiMin Aung HlaingAnutin CharnvirakulRöda Korset