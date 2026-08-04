Thailändsk press kan ha fått Myanmar att mjukna

Aung San Suu Kyi tar emot Röda korsets representant på en bild som släppts av Myanmars styre. Till höger Anutin Charnvirakul under ett tal på Aseans kontor i Jakarta under tisdagen.

Det kan ha varit Thailands krav som fick Myanmar att låta representanter för Röda korset träffa den fängslade demokratiledaren Aung San Suu Kyi. Det rapporterar BBC.

Myanmar har isolerats inom den viktiga asiatiska samarbetsorganisationen Asean efter statskuppen 2021.

Thailands premiärminister Anutin Charnvirakul väntas bli en av de första utländska ledarna att träffa Myanmars president Min Aung Hlaing senare i veckan.

Enligt ett uttalande till Reuters förespråkar Anutin ”kalibrerat förnyat engagemang” gentemot Myanmar, och menar att lättade restriktioner kring Aung San Suu Kyi är ett steg i rätt riktning för den auktoritära regimen.

– Detta är vad Thailand hela tiden har förespråkat, säger han.