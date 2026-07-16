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Rohingyer som flytt från Myanmar på en strand i Indonesien. Arkivbild. (Reza Saifullah/AP)
Politiska läget i Myanmar

FN: Över 500 kan ha dött i båtolyckor utanför Myanmar

Av Emma Hedlin
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FN befarar att över 500 personer kan ha dött efter att två båtar rapporterats ha sjunkit utanför Myanmars kust, skriver Reuters.

Båtarna ska ha lämnat Myanmar i slutet av juni. Den ena båten försvann strax efter avfärd medan den andra tros ha sjunkit den 8 juli. Båtarna ska ha haft runt 250 respektive 280 passagerare. En majoritet av passagerarna ska ha tillhört den muslimska minoriteten rohingyer.

FN:s flyktingorgan UNHCR poängterar att uppgifterna inte är bekräftade men skriver att man är ”djupt oroade över risken för ett mycket stort antal dödsoffer”.

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TT
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Politiska läget i MyanmarMyanmarAsien