Sonen: Mötet är ett första steg – kan inte vara det sista

Demonstranter från Myanmar i Taiwan håller upp ett foto av Aung San Suu Kyi.

Att Myanmars tidigare ledare Aung San Suu Kyi har tagit emot ett officiellt besök för första gången sedan hon fängslades 2021 är ett gott tecken, men än så länge inte mer än så. Det säger hennes son Kim Aris till Reuters.

– Detta kanske kan vara ett första steg, men det får inte vara det sista.

Aung San Suu Kyi flyttades nyligen från fängelse till husarrest, men hålls helt isolerad från omvärlden. Hennes son sa tidigare i år att han inte fått någon information om sin mammas hälsotillstånd och att de inte har fått prata med varandra på flera år.