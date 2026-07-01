Över 100 000 dödade sedan kuppen i Myanmar 2021

Minst 100 114 personer har dödats i inbördeskriget i Myanmar som triggades av militärkuppen i februari 2021. Det skriver AFP med hänvisning till den oberoende amerikanska organisationen Acled, Armed conflict location and event data.

Sedan kuppen – där den folkvalda ledaren och fredspristagaren Aung San Suu Kyi störtades – har både den styrande militärjuntan och beväpnade motståndsgrupper begått övergrepp på civila.

Drygt fem år in i kriget tycks juntan ha övertaget. Samtidigt fortsätter rebelgrupper patrullera i flera städer, ett tecken på att mer våld är att vänta, skriver AFP.