Över 100 000 dödade sedan kuppen i Myanmar 2021
Minst 100 114 personer har dödats i inbördeskriget i Myanmar som triggades av militärkuppen i februari 2021. Det skriver AFP med hänvisning till den oberoende amerikanska organisationen Acled, Armed conflict location and event data.
Sedan kuppen – där den folkvalda ledaren och fredspristagaren Aung San Suu Kyi störtades – har både den styrande militärjuntan och beväpnade motståndsgrupper begått övergrepp på civila.
Drygt fem år in i kriget tycks juntan ha övertaget. Samtidigt fortsätter rebelgrupper patrullera i flera städer, ett tecken på att mer våld är att vänta, skriver AFP.
bakgrund
Statskuppen i Myanmar 2021
Wikipedia (sv)
En statskupp i Myanmar inleddes på morgonen den 1 februari 2021. Statskanslern Aung San Suu Kyi, presidenten Win Myint och andra regeringsföreträdare greps av militären tidigt på morgonen. Militären har utropat ett årslångt undantagstillstånd och säger sig ha överlämnat makten till överbefälhavaren Min Aung Hlaing. Kuppen har motiverats med påstått valfusk i samband med valet i november 2020, trots att varken den inhemska valkommissionen eller internationella observatörer rapporterade några tecken på oegentligheter. I valet vann Suu Kyis parti Nationella demokratiska förbundet (NLD) 396 av 476 platser. Den 3 februari kom uppgifter om att Aung San Suu Kyi anklagades för att olovligen ha fört in kommunikationsutrustning i landet och att hon skulle begäras häktad.
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