Brist på normer kan orsaka dödliga elsparksolyckor

Elsparksolyckor ökade kraftigt förra året. Under 2025 omkom sju personer och omkring 6 600 skadades. Nu har forskare vid Chalmers universitet kartlagt alla dödsolyckor mellan 2016 och 2024 där vanliga cyklar, elcyklar och elsparkcyklar var inblandade. Den sistnämnda har visat sig sticka ut bland dödsolyckorna i trafiken.

De allvarligaste olyckorna med elsparkcyklar sker ofta på natten, med privata fordon och berusade förare.

– Eftersom det finns så många som hyrs ut trodde vi att statistiken skulle visa att fler dör på en hyrd elsparkcykel. Men det var tvärtom, säger Chalmersprofessorn Marco Dozza.

44 procent av elsparkcyklisterna var påverkade av alkohol, jämfört med 27 procent av elcyklisterna och 13 procent av dem på vanlig cykel. Dessutom bar ingen av dem som förolyckades på en elsparkcykel hjälm.

Enligt Marco Dozza har det ännu inte etablerats tydliga normer för hur man använder elsparkcyklar och många betraktar dem som leksaker.