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Arkivbild: Blåvitts klack. (Björn Larsson Rosvall/TT / TT Nyhetsbyrån)
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Backar: Supportergrupper är inte kriminella nätverk

Av Tomas Ekelund
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Göteborgspolisen backar från sin kritiserade klassificering av tre supportergrupperingar med koppling till IFK Göteborg som kriminella nätverk, enligt Dagens Nyheter. Man klargör nu att det handlar om enskilda individer i grupperingarna.

– Då är det fel att måla ut hela gruppen, säger Jens Ahlstrand på polisen i region Väst till Göteborgs-Posten.

IFK Göteborg välkomnar beslutet.

– Det är bra att de förtydligar i en fråga som väckt många spekulationer, säger säkerhetschefen Jonas Arlmark.

”Förtydligandet som vi gör nu förändrar inte polisens övergripande arbete på något sätt”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Handlade om grupperna Wisemen, Supras Göteborg samt Ultras Göteborg
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Läs polisens reviderade skrivelse här
polisen.se
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