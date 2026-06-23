Backar: Supportergrupper är inte kriminella nätverk
Göteborgspolisen backar från sin kritiserade klassificering av tre supportergrupperingar med koppling till IFK Göteborg som kriminella nätverk, enligt Dagens Nyheter. Man klargör nu att det handlar om enskilda individer i grupperingarna.
– Då är det fel att måla ut hela gruppen, säger Jens Ahlstrand på polisen i region Väst till Göteborgs-Posten.
IFK Göteborg välkomnar beslutet.
– Det är bra att de förtydligar i en fråga som väckt många spekulationer, säger säkerhetschefen Jonas Arlmark.
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