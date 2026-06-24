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Ekonomi

Bangladeshs industridrömmar hotas av Irankriget

Equipment and machinery sit idle inside a Meghna Group of Industries factory. (Fabeha Monir/Bloomberg)

I en ny glasfabrik utanför Dhaka står maskinerna fortfarande under presenningar. I stålverket intill har bygget bromsat in. Anläggningarna skulle markera Bangladeshs kliv in i tung…

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Bloomberg

Iran War Puts Bangladesh’s Industrial Dreams at Risk

Inside a new Bangladeshi glass factory with a prod…

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