Bangladeshs industridrömmar hotas av Irankriget
I en ny glasfabrik utanför Dhaka står maskinerna fortfarande under presenningar. I stålverket intill har bygget bromsat in. Anläggningarna skulle markera Bangladeshs kliv in i tung…
Bloomberg
Iran War Puts Bangladesh’s Industrial Dreams at Risk
Inside a new Bangladeshi glass factory with a prod…
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