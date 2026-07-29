Banker: Tillväxten högre än väntat – Iran en riskfaktor

Sveriges BNP-tillväxt på 1,4 procent under det andra kvartalet jämfört med det föregående kvartalet var högre än väntat, konstaterar Nordea i en kommentar. ”Konflikten i Mellanöstern och den osäkerhet den medför grumlar utsikterna, men de grundläggande förutsättningarna för en fortsatt återhämtning i den svenska ekonomin finns kvar”, skriver banken.

Även SEB flaggar för att Irankrisen är en osäkerhetsfaktor.

”Konflikten i Hormuzsundet utgör en nedåtrisk om läget åter eskalerar och oljepriset stiger eller förblir högt”, skriver banken.