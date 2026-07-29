Trendbrottet – svensk tillväxt bromsade in i juni

Sveriges BNP-tillväxt steg med 1,4 procent under det andra kvartalet jämfört med den föregående tremånadersperioden, visar preliminära siffror från SCB. I årstakt var BNP 2,4 procent högre.

Samtidigt minskade BNP med 0,2 procent i juni jämfört med månaden före. Det betyder ett trendbrott i juni efter att svensk ekonomi uppvisat tre månader med kontinuerlig tillväxt.

– Den starka utvecklingen i föregående perioder gör att aktiviteten i ekonomin både för juni och andra kvartalet som helhet hamnar på nivåer tydligt över motsvarande perioder föregående år, säger SCB:s nationalekonom Mattias Kain Wyatt i ett pressmeddelande.