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Illustrationsbild. Götgatan i Stockholm. (Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska tillväxten

Trendbrottet – svensk tillväxt bromsade in i juni

Av Andreas Victorzon
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Sveriges BNP-tillväxt steg med 1,4 procent under det andra kvartalet jämfört med den föregående tremånadersperioden, visar preliminära siffror från SCB. I årstakt var BNP 2,4 procent högre.

Samtidigt minskade BNP med 0,2 procent i juni jämfört med månaden före. Det betyder ett trendbrott i juni efter att svensk ekonomi uppvisat tre månader med kontinuerlig tillväxt.

– Den starka utvecklingen i föregående perioder gör att aktiviteten i ekonomin både för juni och andra kvartalet som helhet hamnar på nivåer tydligt över motsvarande perioder föregående år, säger SCB:s nationalekonom Mattias Kain Wyatt i ett pressmeddelande.

BNP-indikatorn är en första avstämning av siffrorna
pressmeddelande · www.scb.se
BNP för kvartalet var 2,8 procent högre än andra kvartalet 2025
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