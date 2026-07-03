Tjänstesektorn tar fart – PMI på högsta nivån i år

Efter ett trögt första kvartal har återhämtningen i den svenska tjänstesektorn börjat ta fart. Inköpschefsindex (PMI) för den privata tjänstesektorn steg till 56,6 i juni från 54,2 i maj – den högsta nivån sedan november förra året, visar nya siffror från Silf/Swedbank.

PMI är en konjunkturmätare där ett värde över 50 signalerar tillväxt och under 50 nedgång. För att vara säker på att tjänstesektorn är i en expansiv fas krävs det enligt Swedbanks analytiker Jörgen Kennemar ytterligare månader med indexutfall på 55–60.

– Fortfarande finns det frågetecken kring styrkan i orderingången, samtidigt som företagen avvaktar med nyanställningar, säger han i ett pressmeddelande.