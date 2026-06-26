Hushållen deppar vidare – hög stämning i industrin
Läget i den svenska ekonomin ser något ljusare ut i juni, enligt KI:s månatliga barometerindikator. Men den lilla uppgången förklaras nästan helt av ett förbättrat stämningsläge i tillverkningsindustrin, där den så kallade konfidensindikatorn nu är på den högsta nivån sedan december 2022, skriver KI i ett pressmeddelande.
Även inom handeln är stämningsläget över det normala, medan deppen i byggsektorn växer.
Hushållens syn blev visserligen aningen mer positiv än föregående månad, men stämningsläget där är fortfarande svagare än normalt.
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