Hushållen deppar vidare – hög stämning i industrin

Läget i den svenska ekonomin ser något ljusare ut i juni, enligt KI:s månatliga barometerindikator. Men den lilla uppgången förklaras nästan helt av ett förbättrat stämningsläge i tillverkningsindustrin, där den så kallade konfidensindikatorn nu är på den högsta nivån sedan december 2022, skriver KI i ett pressmeddelande.

Även inom handeln är stämningsläget över det normala, medan deppen i byggsektorn växer.

Hushållens syn blev visserligen aningen mer positiv än föregående månad, men stämningsläget där är fortfarande svagare än normalt.