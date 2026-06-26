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Illustrationsbild. (Marcus Ericsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska tillväxten

Hushållen deppar vidare – hög stämning i industrin

Av Andreas Victorzon
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Läget i den svenska ekonomin ser något ljusare ut i juni, enligt KI:s månatliga barometerindikator. Men den lilla uppgången förklaras nästan helt av ett förbättrat stämningsläge i tillverkningsindustrin, där den så kallade konfidensindikatorn nu är på den högsta nivån sedan december 2022, skriver KI i ett pressmeddelande.

Även inom handeln är stämningsläget över det normala, medan deppen i byggsektorn växer.

Hushållens syn blev visserligen aningen mer positiv än föregående månad, men stämningsläget där är fortfarande svagare än normalt.

Tjänstesektorns konfidensindikator steg marginellt
pressmeddelande · www.konj.se
Den samlade barometerindikatorn för svensk ekonomi ligger fortsatt på ett normalläge
TT
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