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Stadium på Drottninggatan i Stockholm. Illustrationsbild. (Jessica Gow / TT)
Svenska tillväxten

Svenska ekonomin går starkare än väntat

Av Andreas Victorzon
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Den svenska tillväxten var starkare än väntat i maj, visar nya siffror från SCB. BNP ökade med 0,9 procent i maj jämfört med april, mot väntade 0,2 procent, skriver TT. I årstakt var tillväxten 3,9 procent, enligt SCB:s så kallade BNP-indikator för maj.

– Med positiva siffror i maj har vi nu haft tre månader med kontinuerlig tillväxt i svensk ekonomi, säger myndighetens nationalekonom Mattias Kain Wyatt i ett pressmeddelande.

Högre produktion i tjänstesektorn – särskilt inom informations- och kommunikationsteknik – bidrog till den starka utvecklingen, tillägger han.

Maj hade en arbetsdag mindre än föregående år
pressmeddelande · www.scb.se
Lägre varuimport bidrog också till utvecklingen
TT
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Sveriges BNP
bakgrund · tradingeconomics.com
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