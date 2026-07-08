Svenska ekonomin går starkare än väntat

Den svenska tillväxten var starkare än väntat i maj, visar nya siffror från SCB. BNP ökade med 0,9 procent i maj jämfört med april, mot väntade 0,2 procent, skriver TT. I årstakt var tillväxten 3,9 procent, enligt SCB:s så kallade BNP-indikator för maj.

– Med positiva siffror i maj har vi nu haft tre månader med kontinuerlig tillväxt i svensk ekonomi, säger myndighetens nationalekonom Mattias Kain Wyatt i ett pressmeddelande.

Högre produktion i tjänstesektorn – särskilt inom informations- och kommunikationsteknik – bidrog till den starka utvecklingen, tillägger han.