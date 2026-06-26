Bankernas ränteknep kostar bolånekunderna miljoner

Storbanker tjänar tiotals miljoner på kundernas bekostnad genom tajma höjningar och sänkningar av bolåneräntorna, visar en granskning som SvD tagit del av.

Eftersom de flesta svenska banker ändrar räntorna samma datum varje månad kan de höja den rörliga tremånadersräntan strax före och sänka den strax efter räntevillkorsändringsdagen. Det innebär att kunderna får betala höjningar direkt, men ofta vänta i tre månader på en sänkning.

Enligt en granskning från jämförelsesajten Zmarta har flera storbanker agerat så under våren.

– Det är ett nästan osynligt trick och det är hushållen som tvingas ta notan, säger Zmartas hushållsekonom Ola Söderlind till tidningen.

Enligt granskningen är Swedbank den största boven, medan även Handelsbanken uppges ha agerat likartat. Båda bankerna förnekar att det skulle handla om en medveten strategi.