Ekonom: Det pågår ett dolt priskrig om bolånekunderna

Samtidigt som Riksbanken signalerar högre styrränta framöver går bankerna åt andra hållet och sänker räntorna. I juni föll snitträntorna ytterligare och de treåriga räntorna kröp på sina håll ner mot 3 procent, enligt prisjämförelsesajter.

Lendos sparekonom Sharon Lavie konstaterar att nästan alla aktörer sänkte sina räntor lika mycket under månaden. Det tolkar hon som ”ett dolt priskrig” om bolånekunderna, skriver hon i en kommentar till Omni.

Hennes analys är att de nya bolånereglerna har gett bostadsmarknaden en ”vitaminspruta” med fler affärer och stigande priser. ”Bankerna slåss nu med näbbar och klor om de nya köpare som strömmar till”, skriver sparekonomen.