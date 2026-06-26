Bolåneräntorna vänder ner på bred front

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De svenska bolåneräntorna backade i maj, visar ny statistik från SCB. Den rörliga bolåneräntan sjönk i snitt till 2,78 procent från 2,81 procent månaden före.

Den största nedgången stod räntor med minst femårig bindningstid för, med ett fall på i snitt 0,38 procentenheter till 2,96 procent.

– Vi ser att den genomsnittliga bolåneräntan för samtliga räntebindningstider sjunker i maj, efter en uppgång i april, säger SCB:s nationalekonom Edvin Dahl i ett pressmeddelande.