Skandia höjer boräntorna – hänvisar till Irankriget

Skandia höjer sina bolåneräntor med ett till fem års bindningstid med 0,19–0,25 procentenheter. Listräntorna ligger nu på mellan 4,02 och 4,53 procent. Tremånadersräntan ligger däremot kvar på 3,55 procent, enligt ett pressmeddelande.

Banken hänvisar till högre upplåningskostnader när marknadsräntorna stiger i spåren av Irankonflikten.

Den bilden delas av SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

– Vi har en oro i omvärlden där riskpremier har stigit. Vi har sett att räntorna stigit på bostadsobligationer, att långräntorna helt enkelt rör sig uppåt, säger han till TT.

Om det blir som det brukar kommer de andra bankerna följa efter och höja bolåneräntorna, bedömer chefsekonomen.