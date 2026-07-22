Barn får bidragshjälp för att få medicin för viktminskning

Allt fler läkare hjälper överviktiga barn att få bidrag för viktminskningsmedicin från Försäkringskassan, rapporterar Ekot. Det trots att medicinen inte är subventionerad.

Under maj fick 413 barn bidrag efter att ha fått diagnosen obesitas, där majoriteten gick till kostnader för fettminskningsläkemedlet.

Men risken med systemet är att vården blir ojämn, säger barnläkaren Louise Sjögren.

– Det är etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.

Läkemedelsföretaget Novo Nordisk ville att deras läkemedel skulle ingå i förmånen för barn från tolv år, men fick nej. Frågan ska därför prövas i domstol.