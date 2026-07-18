Konserter och bio kan förlänga livet med tre år

Man brukar säga att ett gott skratt förlänger livet. Men nu har ny forskning visat att även regelbundna besök på bio, konserter eller museum kan göra samma sak. Det rapporterar Sveriges Radios Kulturnytt.

Forskare på Tokyos vetenskapsinstitut har studerat nästan 2 000 britter genom att mäta deras blodtryck, BMI och gånghastighet. De som regelbundet deltog i kulturaktiviteter hade en tre år yngre kropp än de som inte gjorde det.

Enligt Ingmar Skoog, seniorforskare vid Göteborgs universitet, kan kulturella aktiviteter minska stress och mötet med andra människor gör oss mindre ensamma.

– Så det finns ju mycket saker här som kulturell aktivitet gör som på olika sätt påverkar både vår fysiska och intellektuella hälsa, säger han till radion.