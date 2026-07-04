Det är inte konstigt att samtidsmänniskan mår dåligt, när vi är så besatta av risk och riskhantering, skriver folkhälsovetaren Karl Gauffin i DN Debatt.

”Vi är friska som nötkärnor, men går ändå till läkaren och kontrollerar våra värden, vi testar våra gener och vi screenar oss för ett växande antal sjukdomar”, skriver han.

Karl Gauffin menar att samhället skulle gynnas av en ”avkommersialisering av riskbedömningen”. Han föreslår ett förbud mot oseriösa aktörer och striktare reglering av att marknadsföra preventiva vårdinsatser.

I nuläget ligger dock ansvaret till stor del på individen.

”Om du känner dig frisk, så är du antagligen det. Spring inte till läkaren för minsta lilla, lär dig att stå ut med livets ofrånkomliga risker.”