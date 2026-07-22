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Illustrationsbild. (Björn Larsson Rosvall/TT)
Svenska folkhälsan

Allt mer energidryck säljs – experter varnar

Av Joel Malmén
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Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden, särskilt bland barn och unga, rapporterar SvD. På tio år har den mer än tredubblats.

”Energidryck har vuxit ungefär fem gånger snabbare än bryggerimarknaden i stort”, skriver Anna-Karin Fondberg, vd för Sveriges Bryggerier.

2024 uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag – tre år tidigare var det bara var tionde.

Mahnoush Etminan, dietist och forskare på Livsmedelsverket, varnar för kommande folkhälsoproblem om trenden fortsätter.

Sockret i dryckerna kan leda till mer övervikt och karies hos unga, och koffeinet riskerar att störa deras sömn, säger hon.

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