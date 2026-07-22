Allt mer energidryck säljs – experter varnar
Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden, särskilt bland barn och unga, rapporterar SvD. På tio år har den mer än tredubblats.
”Energidryck har vuxit ungefär fem gånger snabbare än bryggerimarknaden i stort”, skriver Anna-Karin Fondberg, vd för Sveriges Bryggerier.
2024 uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag – tre år tidigare var det bara var tionde.
Mahnoush Etminan, dietist och forskare på Livsmedelsverket, varnar för kommande folkhälsoproblem om trenden fortsätter.
Sockret i dryckerna kan leda till mer övervikt och karies hos unga, och koffeinet riskerar att störa deras sömn, säger hon.
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