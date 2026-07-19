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Arkivbild från 2024. (Helena Landstedt/TT)
Svenska folkhälsan

Ministern: Tvinga inte mig att äta bara grönsaker

Av Patrik Dahlin
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Miljöpartiets argument för mindre köttätande är ideologiskt motiverade, men det kommer partiet aldrig att erkänna. Det säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), som mer än gärna strider för köttet, till DN.

Kullgren är starkt kritisk mot helvegetariska luncher i skolan och hävdar att det leder till att barnen skippar maten. Barnen ska få välja själva, säger han.

– Vill du äta bara grönsaker, gör det. Men tvinga inte mig att göra det.

MP-språkröret Amanda Lind anser att Kullgren ägnar sig åt populism och säger att partiets inställning handlar om folkhälsan och klimatet.

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