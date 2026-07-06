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Wihlborgs Fastigheter. Logga på kontoret vid Dockplatsen i Malmö. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Bedömare spår uppsving för fastigheter: ”Mår bättre”

Av Andreas Victorzon
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Av dagens rapporterande fastighetsbolag Fabege, Catena och Wihlborgs är det sistnämnda favoriten för SB1 Markets fastighetsanalytiker Albin Sandberg, skriver Affärsvärlden.

– Dagens rapport visar att de är tillbaka på rätt väg, säger han till tidningen.

Samtidigt bedöms efterfrågan på kontorslokaler fortsatt vara ett orosmoln, vilket även gäller Fabege.

Handelsbankens fastighetsanalytiker Johan Edberg bedömer att fastighetsmarknaden fortsatt är avvaktande, medan Ålandsbankens Daniel McPhee är mer optimistisk, skriver DI.

– Sektorn mår bättre, vilket syns i många rekordstora affärer under kvartalet, säger McPhee till tidningen.

Experten: Fabege kämpar med vakanser – för Catena ser det ljusare ut
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