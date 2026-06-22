Bekräftat: Ellos siktar på börsnotering i höst

Ellos siktar på att börsnoteras på Stockholmsbörsen efter sommaren, skriver e-handelsbolaget i ett pressmeddelande. Samtidigt vill bolaget ta in cirka 300 miljoner kronor i nytt kapital genom en nyemission.

Flera stora investerare har åtagit sig att köpa aktier för 204 miljoner kronor. Ellos värderas till närmare 1,5 miljarder kronor i nyemissionen.

Beroende på marknadsförhållandena väntas handeln i Ellos aktie börja under det tredje kvartalet i år, skriver bolaget.