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Illustrationsbild. E-handel. (Jessica Gow/TT)
Noteringsboomen

Bekräftat: Ellos siktar på börsnotering i höst

Av Andreas Victorzon
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Ellos siktar på att börsnoteras på Stockholmsbörsen efter sommaren, skriver e-handelsbolaget i ett pressmeddelande. Samtidigt vill bolaget ta in cirka 300 miljoner kronor i nytt kapital genom en nyemission.

Flera stora investerare har åtagit sig att köpa aktier för 204 miljoner kronor. Ellos värderas till närmare 1,5 miljarder kronor i nyemissionen.

Beroende på marknadsförhållandena väntas handeln i Ellos aktie börja under det tredje kvartalet i år, skriver bolaget.

Ellos omsatte under 2025 närmare 3,5 miljarder
pressmeddelande · news.cision.com
11 juni bedömde Nasdaq att bolaget uppfyller börsens noteringskrav
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