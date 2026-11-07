Belarus president Aleksandr Lukasjenko (svart hjälm) firar sitt lags mål under en amatörhockeymatch i Minsk den 12 februari 2022.

Belarus stängs ute från hockey-VM och junior-VM 2027, bekräftar Internationella ishockeyförbundet (IIHF).

Samtidigt öppnar förbundet för diskussioner om Rysslands framtida deltagande efter att Idrottens skiljedomstol (Cas) rivit upp landets avstängning.

IIHF skriver på sin sajt att man vill hitta en konstruktiv väg framåt som gynnar den internationella ishockeyn.

Båda länderna har varit avstängda från internationell ishockey sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. Avstängningarna har motiverats med säkerhetsskäl.