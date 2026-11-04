Ishockeyprofilen Niklas Wikegård kräver att förbundets ordförande Anders Larsson avgår efter turerna kring det ryska deltagandet i nästa års VM, skriver Sportbladet. Han tycker att det dröjde alldeles för länge innan beskedet kom att även Tre Kronor vägrar att möta Ryssland.

Wikegård säger att det inte bör ta lång tid innan den moraliska kompassen ”kickar in” och tycker det var ”extremt fegt” att vänta in hur andra nationer agerar. Larsson bör avgå omedelbart, anser han.

– Det ska ske nu. Det ska ske i morgon. Förtroendet är förbrukat.