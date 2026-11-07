Finlands ishockeyförbund reagerar starkt på beskedet att Internationella ishockeyförbundet (IIHF) öppnar för samtal om ryskt deltagande i VM, rapporterar TT.

– Det går inte att arrangera VM om Ryssland tillåts delta. Ett betydande antal länder har redan vägrat att spela mot Ryssland, säger förbundets vd Sami Kauhanen.

Finland står fast vid att inte möta ryska landslag så länge kriget i Ukraina pågår. Sverige, Norge, Danmark, Lettland och Tjeckien har intagit samma hållning. Ryssland har varit avstängt sedan invasionen 2022.